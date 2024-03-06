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İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak

İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak NATO üyeliği için bekleyen İsveç'in birliğe katılma tarihi netleşti. İsveç basınında yer alan habere göre ülke, 11 Mart'ta birliğe resmen katılacak ve NATO'nun 32. üyesi olacak.