İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak

İsveç'in NATO üyeliği önündeki son engel de ortadan kalktı..
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakarak, TBMM'de oyladığı kararın ardından İsveç lehine bir açıklama da Macaristan'dan geldi.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, Cumhurbaşkanı Tamas kararı dün imzalamıştı.
Resmi tören düzenlenecek
İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.
İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek.
İttifak'ın 32'nci üyesi olacak
Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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