İsveç: Bosna Hersek'in yeri Avrupa Birliği'dir İsveçli Bakan Roswall, Bosna Hersek'e "AB yolunuza olan bağlılığınızı gösterdiniz" dedi.

AA

İsveç Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Jessika Roswall, Bosna Hersek'in AB üyesi olması gerektiğini söyledi.

Başkent Saraybosna'da Roswall ile Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic arasında görüşme yapıldı.

Bakanlar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"AB yolunuza olan bağlılığınızı gösterdiniz"

İsveçli Bakan Roswall, AB ile müzakerelere başlayan Bosna Hersek'i tebrik ederek şöyle dedi:

Birkaç yeni yasanın kabul edilmesiyle AB yolunuza olan bağlılığınızı gösterdiniz. Doğru anı kullandınız.

"Ne kadar somut sonuçlar ortaya koyarsanız..."

Ziyaret amacının, Bosna Hersek'teki yetkililere çalışmalarına devam etmeleri gerektiği mesajını vermek olduğunu ifade eden Roswall, şöyle konuştu:

Ne kadar somut sonuçlar ortaya koyarsanız, reformlara ne kadar çaba harcarsanız genişlemeyi destekleyen ivmeyi sürdürmek o kadar kolay olacaktır.

"Bosna Hersek'in yeri AB"

Roswall, Bosna Hersek'i AB yolunda desteklediklerini belirterek, Bosna Hersek'in yerinin AB olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise AB yoluna bağlılıklarını göstererek, AB'nin dış politikasına uyumu sürdüreceklerini söyledi.

"Tüm bölgeye göre şampiyon olduğumuzu hatırlatmak isterim"

Konakovic, ülkesinin AB üyeliği sürecine destekleri için İsveç'e teşekkür ederek şunları söyledi:

Aday ülke statüsünün alınmasından müzakerelerin başlatılmasına kadar en kısa yolu kateden ülke olduğumuzu ve bu konuda tüm bölgeye göre şampiyon olduğumuzu hatırlatmak isterim.

Katılım müzakerelerine başlama kararı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)