İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye ile NATO müzakereleri daha da zorlaştı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye ile NATO müzakereleri daha da zorlaştı

Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Parti milletvekillerinin PKK’nın sözde paçavraları ile çekilen fotoğraflarına değinerek, “Türkiye ile NATO müzakereleri daha da zorlaştı” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından, İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç için NATO serüveni başladı.

Türkiye, sık sık PKK’ya verilen desteği gündeme getirerek belirli şartların yerine getirilmemesi durumunda tam üyeliğin söz konusu olamayacağını uluslararası platformlarda dile getirdi.

Haziran ayı sonunda, iki İskandinav ülkesinin Ankara'nın güvenlik endişelerini karşılamaları koşuluyla NATO'ya kabulü için bir mutabakat yapıldı.

Süreç devam ederken İsveç’te PKK eylemlerinin devam ettiği de görüldü.

PKK paçavraları ile fotoğraf çekildiler

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Başbakan Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınayarak, İsveç devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Bakandan PKK paylaşımı: Elinde çok sayıda masumun kanı var

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz”

AA’nın haberine göre; Gotland Adası'nda askeri birliği gezen Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi." dedi.

İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.