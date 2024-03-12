İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Kalıcı NATO üssü istemiyoruz Billström, İsveç'te NATO birliklerinin faaliyet göstereceğini söyledi. Kalıcı üslere karşı olduklarını belirten İsveçli Bakan, "Topraklarımızda nükleer silahlara sahip olmak için bir neden görmüyoruz" dedi.

AA

İsveç, NATO'nun 32'nci üyesi olarak askeri ittifaka resmen katıldı.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Tobias Billström, topraklarında kalıcı NATO üsleri kurulmasına karşı olduklarını bildirdi.

Billström, İsveç'e nükleer silah konuşlandırılmasını da istemediklerini söyledi.

"Kalıcı NATO üsleri istemiyoruz"

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen bayrak töreninin ardından konuşan Billström, ülkesinin üyelikten önce de NATO'yla ortak operasyonlara katıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

Elbette İsveç'te NATO birlikleri faaliyet gösterecek. Ancak kalıcı NATO üsleri istemiyoruz.

Billström, aynı şekilde ülkesinin prensip olarak diğer müttefiklere birlik göndermek konusunda da istekli olduğunu ifade ederek, Letonya'ya mekanize bir tabur göndermeye hazırlandıklarını belirtti.

"Topraklarımızda nükleer silahlara sahip olmak için neden yok"

Son haftalarda Avrupa'da gündem olan nükleer silah konuşlandırma gerekliliği tartışmasına değinen Billström, şunları söyledi:

Barış zamanında topraklarımızda nükleer silahlara sahip olmak için herhangi bir neden görmüyoruz. Bu konuda Norveç ve Danimarka'nın yolunu izleyeceğiz.



NATO'da yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere üç ülkenin nükleer silahlara sahip olduğunu ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana hiçbir üye devletin toprağına nükleer silah konuşlandırılmadığını hatırlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum.



Hiçbir üye devlet elbette kendi isteği dışında nükleer silahlara sahip olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu konunun biraz abartıldığını düşünüyorum.

"NATO'ya bu konuda hiçbir ön koşul olmadan girdik"

Billström, yine de nükleer silahların NATO'nun savunma ve caydırıcılık doktrininin bir parçasını teşkil ettiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Biz NATO'ya bu konuda hiçbir ön koşul olmadan girdik." dedi.

"Muharebe grubu oluşturma planımız yok"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Nükleer silahlara sahip müttefiklerin sayısını artırmaya yönelik bir plan yok. Elbette mevcut konvansiyonel güçler karşısında duruşumuzu sürekli değerlendiriyoruz.



Ancak İsveç'te Baltık ülkelerinde olduğu gibi bir muharebe grubu oluşturma planımız yok.

İsrail'in İsveç'te düzenlenecek Eurovision'dan men edilmesi

Billström, bu sene ülkesinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in men edilmesi yönündeki çağrıların hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu İsveç hükümetini ilgilendirmeyen bir soru. Eurovision'un düzenleyicilerini ve tabii ki kimin katılıp kimin katılmayacağına karar verecek olan Avrupa Yayın Birliği'ni ilgilendirir. Bu yüzden bunun dışında kalacağım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)