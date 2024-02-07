İsveç, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamayı soruşturmaktan vazgeçti İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin açtığı soruşturmaya son verme kararı aldı.

İHA

İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'deki patlamalarla ilgili 16 aylık soruşturmayı sonlandırdı. Patlamaların İsveç yargı yetkisinin dışında gerçekleştiği belirlendi.

Savcı Mats Ljungqvist, soruşturmanın "ana hedefinin" İsveçlilerin olaya karışıp karışmadığını veya İsveç topraklarının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek olduğunu açıkladı.

İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO, patlamalara ilişkin toplanan bilgilerin diğer ülkelerle paylaşıldığını duyurdu. SAPO, soruşturmanın kapatılmasının, "İsveç makamlarının konuyu daha fazla takip edemeyeceği" düşüncesiyle alındığını belirtti.

Almanya ve Danimarka, patlamalara ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor.

Saldırıda Ukraynalı grup iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, Kuzey Akım Boru hatlarındaki patlamaların arkasında muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grubun olduğunu iddia etmişti.

Kuzey Akım Botu hatlarındaki patlamalar

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. Sabotajı kimin ve kimlerin düzenlediği hala bilinmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)