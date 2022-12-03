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İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç'te bulunan ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, İsveç tarafından Türkiye'ye iade edildi.