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    İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

    İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

    İsveç'te bulunan ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, İsveç tarafından Türkiye'ye iade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 01:53
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 02:11
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    Türkiye'nin İsveç'te bulunan terör örgütü PKK üyelerinin iadesine yönelik ısrarları sonuç vermeye başladı.

    İsveç Başbakanı Ulf Krisstersson da "Verdiğimiz sözleri tutacağız" demişti.

    İsveç'ten terör örgütü üyelerine karşı somut adımlar geldi.

    Terör örgütü PKK üyesi, Türkiye'ye iade edildi

    Bu kapsamda hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat, Türkiye'ye iade edildi.

    Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

    Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

    İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat ı Türkiye ye iade etti #1

    Adliyeye sevk edilecek

    Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

    Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

    Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    İsveç, PKK üyesi Mahmut Tat ı Türkiye ye iade etti #2


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