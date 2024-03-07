İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol resmen yürürlüğe girdi ABD, İskandinav ülkesinin askeri ittifaka üyeliğiyle ilgili protokolü yayınladı. NATO'ya İsveç'ten önce katılan Finlandiya'dan komşuya tebrik mesajı gönderildi.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün resmen yürürlüğe girdiğini söyledi.

"İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolü" başlıklı yazıda yürürlüğe giriş yarihi 7 Mart Perşembe olarak belirtildi.

Protokol yürürlükte

Protokolde şu ifadeler kullanıldı:

7 Mart 2024 tarihinde İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolünün 2. Maddesinde belirtilen yürürlüğe girme koşulları yerine getirildi.



Buna göre Protokol, 7 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray, daha önce İsveç'in 7 Mart'ta NATO'ya katılacağını açıklamıştı.

Tören 11 Mart'ta

İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılacak. İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

Söz konusu ülkenin bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İskandinav ülkesi, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.

2022'de başvuru yaptılar

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı. İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Finlandiya'dan İsveç'e tebrik telefonu

İsveç ile ilgili gelişme, komşu Finlandiya'da ses getirdi. NATO üyesi Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u arayarak üyelik dolayısıyla tebrik etti.