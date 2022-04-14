Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te geçen yıl olduğu gibi aşırı sağcı gruplar tarafından Müslümanlara yönelik pvorokatif eylemler devam ediyor.

Polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.

İsveç'te aşırı sağcı politikacıdan polis korumasında Kur'an-ı Kerim provokasyonu - VİDEO

Polis, protestocuların uyarısını dikkate almadı

AA'nın haberine göre; meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi. Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu. Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı.

Mikail Yüksel: "Bu nasıl bir akıl tutulması"

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçı İslam düşmanı Paludan'ın yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ettiğini söyledi. Yüksel, özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a izin verildiğini belirterek, şu görüşleri dil getirdi:

"İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Polis, gözlerinin önünde kutsal kitaplarının yakılmasını sağduyuyla seyretmesi için Müslümanlara çağrı yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması anlamış değilim."