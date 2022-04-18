Petrol
112.89
1.49%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
587.580
-1.25%
BTXN Coin
32.00
3.69%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı

    İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı

    Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması sorası 3 gündür birçok kentte yaşanan protestolarda 3 kişi polis ateşiyle yaralandı.
    • 18.04.2022 - 05:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

    Çok sayıda araç ateşe verildi

    İHA'nın haberine göre; aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

    İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı - VİDEO

    16 polis yaralandı

    Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #1

    Polis şefi: "Polislerin hayatlarına kat ediyorlar"

    İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kast ettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" demişti.

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #2

    Irak ve İran’dan İsveç’e nota

    Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi.

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #3

    Provokasyonlarını Avrupa'ya yayma peşinde

    Öte yandan Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #4

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #5

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #6

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #7

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #8

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #9

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #10

    İsveç'te aşırı sağcı politikacıdan polis korumasında Kur'an-ı Kerim provokasyonu - HABER İÇİN TIKLAYIN

    İsveç te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı #11


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi
    Yaşam

    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor
    Transfer dosyası

    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor

    Görüş Bildir