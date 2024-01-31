İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat İsveç'te sağlık kontrolü esnasında başörtüsünü çıkarması istenen Müslüman bir kadına, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 6 bin 200 euro tazminat ödenmesine karar verildi.

AA

İsveç'te dikkat çeken bir karar verildi.

Uppsala kentinde boyun ağrısı şikayetiyle bir sağlık merkezine başvuran ismi paylaşılmayan Müslüman kadından doktor, başörtüsünü çıkarmasını istedi.

'Başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik'

Kadının 22 Mart 2023'te maruz kaldığı ayrımcılık olayıyla ilgili, "Doktor kadının başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık merkezinin bağlı bulunduğu Uppsala Belediyesi'nin söz konusu kadına 6 bin 200 euro tazminat ödemesine karar verdik." ifadelerine yer veri

Belediye açıklama yapmayacağını söyledi

Uppsala Belediyesi de karar hakkında açıklama yapmayacağını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)