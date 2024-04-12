İsveç'te başörtüsü nedeniyle işten çıkarılan kadın tazminat alacak İsveç'te, başörtüsü takması sebebiyle hava yolu şirketi tarafından işten çıkarılan bir kadın, yaşadığı ayrımcılık nedeniyle yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) değerinde tazminat alma hakkını elde etti.

AA

İsveç'te bir hava yolu şirketi, dini inançları gereği başörtüsü takan bir kadın çalışanını işten çıkardı.

"Ayrımcılığa neden olmuştur"

Olayın ardından İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı Lars Arrhenius yaptığı yazılı açıklamada, "Dini sembollere izin vermeyen ve tek tip kıyafet giyme politikası uygulayan bir hava yolu şirketi, iş başvurusunu kabul ettiği halde, başörtüsü takması nedeniyle bir kadını hiç çalıştırmadan işten çıkarması ayrımcılığa neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir dengede din özgürlüğünün ağır basması lazım"

Dini simgeleri yasaklayan tek tip bir düzenlemenin, özellikle başörtüsü ve peçe takan Müslüman kadınların üstünde olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulayan Arrhenius, "İş piyasasında eşitlik, din özgürlüğünün işverenin çıkarlarıyla çelişmemesi gerekir. Fakat, böyle bir dengede din özgürlüğünün ağır basması lazım." ifadelerini kullandı.

14 bin dolar tazminat ödenecek

Maruz kaldığı ayrımcılık ve ihlal nedeniyle kadını haklı bulduklarını belirten Arrhenius, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için hava yolu şirketinin kadına yaklaşık 14 bin dolar (150 bin kron) tazminat ödemesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kadın 2023'te ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle Ayrımcılık Ombudsmanına şikayette bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)