İsveç'te bayram günü provakasyon! Kur'an yakma eylemine izin çıktı... İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

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NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç rahat durmuyor...

Terör örgütleri ile işbirliği nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te Kur'an-ı Kerime yönelik çirkin saldırılar da peş peşe geliyor.

Bardağı taşıran damla ise Kur'an-ı Kerim'in yakılması oldu.

Polislerin önüne geçmediği çirkin saldırı büyük bir yankı uyandırırken tepkiler peş peşe geldi.

Kur'an yakma eylemine izin çıktı

Türkiye'den onay beklerken ülkede yaşanan provakasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Skandal gelişme şöyle; İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

"Eylemi engellemek hak ihlali"

İki hafta önce İsveç Yüksek Mahkemesi Kur’an-ı Kerim yakılmasını engelleyen uygulamanın hak ihlali olduğuna karar vermişti.

İsveç basını söz provokatif eylemin yerel saat ile 13:30'da gerçekleşeceğini ve güvenlik güçlerinin kent dışından takviye kuvvet istediklerini yazdı.

Süreçte son durum? Anlaşmanın son düzlüğünde yeni bir skandal...

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç, gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'e Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak terör örgütü PKK yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını söylediği belirtildi.