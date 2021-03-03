İsveç'te bıçaklı terör eylemi

8 kişiyi bıçaklayarak yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.