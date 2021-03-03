Euro
9.0125
1.23%
Dolar
7.4591
1.35%
Altın
411.09
0.23%
Borsa
1.531
0.15%
Bitcoin
374.990
6.53%
EXEN Coin
16.52
-0.30%
5ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 5 C
    İsveç'te bıçaklı terör eylemi

    İsveç'te bıçaklı terör eylemi

    8 kişiyi bıçaklayarak yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

    Görgü tanıkları ise saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

    İsveç te bıçaklı terör eylemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir