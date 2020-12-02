İsveç'te bir annenin oğlunu 30 yıldır evde esir tuttuğu ortaya çıktı

Stockholm’de 70 yaşındaki bir anne, yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu şüphesi ile gözaltına alındı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de ismi açıklanmayan 70 yaşındaki bir anne, 40’lı yaşlardaki oğlunu yıllardır evde esir tuttuğu şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

SAVCI 30 YILDIR ESİR TUTULDUĞUNU SÖYLEDİ

Stockholm Savcısı Emma Olsson, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 40’lı yaşlarındaki bir adamın pazar günü bir akrabası tarafından yaralı halde dairede bulunduğunu aktararak, adamın yaklaşık 30 yıldır esir tutulduğunu söylediğini ifade etti.





"AMELİYATA İHTİYACI VAR"

Adamın durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Olsson, "Şimdi hastanede, ameliyata ihtiyacı olduğunu biliyorum." dedi.

Adamı tedavi eden hastane personelinin olay hakkında polisi alarma geçirmesi ile soruşturma için Stockholm'ün güneyinde bulunan Haninge bölgesindeki daire kordon altına alındı.

Olsson, annenin oğlunu esir tuttuğunu ve oğluna ağır bedensel zarar verdiği ile ilgili suçlamaları reddettiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, “Oğlunun ne kadar süredir tutuklu kaldığını araştırıyoruz, ancak bunun uzun bir süre olduğunu varsayıyoruz." dedi.





AKRABASI BULDU

İsveç medyasında yer alan haberlerde ise, akrabasının adamı yerde bir battaniye üzerinde dişsiz, konuşamaz ve vücudunun yaralarla kaplı halde bulduğunu iddia edildi.

İsveç medyası, 70 yaşındaki annenin 12 yaşında oğlunu okuldan aldığını öne sürerek, akrabasının adamı bulduğu sırada yanında 1995 ve 1996 yıllarına ait iki adet almanağın olduğunu ifade ettiğini yazdı.



