İsveç'te halktan maske takmaları istendi

Yeni vakaların sayısındaki artış, ülkede pandeminin olası üçüncü dalgasıyla ilgili endişelere neden oldu.

Koronavirüs salgını boyunca kısıtlamalardan kaçınan İsveç, pandemiyle mücadelede rota değiştirdi.

Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarında yüz maskesi zorunlu kılınırken, İsveç farklı bir tutum benimsemiş, İsveç Halk Sağlığı yöneticisi Johan Carlson, "Kamuya açık yerlerde yüz maskesi takmak, halka daha güçlü bir koruma imkanı sağlamıyor.” diyerek durumu özetlemişti.

VAKALAR ARTINCA MASKEYLE İLGİLİ SÖYLEM DEĞİŞTİ

Ancak salgın kaynaklı vakalardaki kötü gidişatın farkına varan ülke, bu konuda geri adım attı.

Salı günü yayınlanan veriler, geçen cuma gününden bu yana 10 bin 933 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini gösterdi.

Şimdiye kadar yüz maskelerinin kullanımına karşı direnç gösteren 10 milyon nüfuslu İsveç'te söylemdeki ton değişikliği, ülkenin üçüncü dalgaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

EVDEN ÇALIŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ UYGULANACAK

Başkent Stockholm dahil İsveç'in çeşitli bölgelerinden yetkililer, bir dizi yeni tavsiyede bulundu. Bunlar arasında toplu taşımada yüz maskesi kullanımı yer alıyor.

Bloomberg'e göre, enfeksiyon kontrol görevlisi Maria Rotzen Ostlund, "Yüz maskesi kullanımını çok artırmalıyız." dedi. Yetkililerin salgına karşı önerilerinin en az 22 Mart'a kadar uygulamada kalacağı belirtildi.

İsveç'te evden çalışma teşvik edilirken, okullarda ve üniversitelerde bazı yaş grupları için uzaktan eğitim uygulanacak.

İSVEÇ'TE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometer internet sitesinin paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar 642 bin 99 vakanın görüldüğü İsveç'te 12 bin 713 virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.