İsveç'te koronavirüs kısıtlamalarına tepki

Stockholm'de pandemi sebebiyle uygulanan önlemlere tepki gösterildi. Polis ile göstericiler arasında gerilim yaşandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.

Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi izlenen İsveç'te, kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde toplanan yüzlerce kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını öne sürdü.

Aşı karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bilinmeyen aşılarla insanlar üzerinde deney yapılmasına izin verdiğini iddia etti.

İÇKİ SATIŞININ DURDURULMASINA TEPKİ

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polise karşı koyan 15 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, restoranlarda saat 20.00'den sonra içki satışının durdurulmasını ve restoranların 20.30'da mecburi olarak kapatılmasını eleştiren pankartlar taşıdı.

CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

10 milyon nüfuslu ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 003'e çıkarken, vaka sayısı 684 bin 961'e yükseldi.