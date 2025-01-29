İsveç'te Rusya Büyükelçiliği'ne saldırı

AA & Ensonhaber

İsveç'in başkenti Stockholm'de polis tarafından yapılan açıklamada 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği'nin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

UKRAYNA VATANDAŞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliği'nin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı" denildi.