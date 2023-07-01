İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırıya AB'den açıklama! Saygısız bir provokatif eylem...

NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye vetosuna takılan İsveç rahat durmuyor.
Türkiye'nin hassas noktası olan PKK terör örgütü ile işbirliği ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerime karşı gerçekleştirilen çirkin saldırıların önüne geçilmedi.
Son yaşanan skandal ise Müslüman alemi Kurban Bayramını yaşarken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi oldu.
Başkent Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika isimli şahıs, caminin önünde ve polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i yaktı.
Olay sonrasında dört bir yandan tepki gelirken bir kesim bunun provokasyon olmadığını iddia etti.
AB'den açıklama
Olaya bir de Avrupa Birliği’nden (AB) yorum geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel açıklama yaptı.
AB, Kur’an-ı Kerim yakılmasının provokatif bir eylem olduğunu savundu.
"Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırgan, saygısız bir provokatif eylemdir"
O açıklama şu ifadelerle devam etti;
Bu eylem AB’nin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırgan, saygısız ve açıkça provokatif bir eylemdir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğe Avrupa’da yer yoktur.
"Eylemin Kurban Bayramı'nda yapılması daha da üzücü"
Bu tür bir eylemin önemli bir Müslüman kutlaması olan Kurban Bayramı’nda yapılması daha da üzücüdür. AB, din ve inanç özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü dışarıda ve içeride desteklemeye devam edecektir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı için ayrıca gerginliğin tırmanmasını önlemek için birlikte durma zamanıdır.