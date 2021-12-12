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    İsveç'ten heyet, YPG'yi ziyaret etti

    İsveç'ten heyet, YPG'yi ziyaret etti

    Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindekiler, YPG'li isimlerle görüştü. Linde, "İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" dedi. Örgüte maddi yardımın artırılması kararlaştırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:03
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    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi.

    YPG'ye ziyaret, bu kez İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin öncülüğünde yapıldı.

    İSVEÇ İLE YPG ARASINDA TEMAS

    Linde ve beraberindekiler, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.

    Görüşmenin, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

    2023 YARDIMI 376 MİLYON DOLAR

    İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

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    İSVEÇLİ BAKAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

    İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza attı.

    "AKTİF PARTNER OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Ann Linde, "Kuzeydoğu Suriye’deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor." diye yazdı.

    İsveç'ten YPG'ye 10 milyon euro yardım haberi için tıkla

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