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İsveç'ten tabloluk kar manzaraları
İskandinavya yarımadasındaki ülkede kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 11:05
- Güncelleme : 08.02.2021 - 11:12
İsveç'in kuzeyinde büyüleyen görüntüler kayda geçti.
Deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte bulunan Tasjö Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.
KAR KALINLIĞI 1.5 METRE
Bölgede çekilen görüntülerde, kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı belirtildi.
Beyaz örtü altındaki alan, kameraya yansıdı.
İsveç'ten tabloluk kar manzaraları ViDEO