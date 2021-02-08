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    İsveç'ten tabloluk kar manzaraları

    İskandinavya yarımadasındaki ülkede kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:12
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    İsveç'ten tabloluk kar manzaraları

    İsveç'in kuzeyinde büyüleyen görüntüler kayda geçti.

    Deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte bulunan Tasjö Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

    KAR KALINLIĞI 1.5 METRE

    Bölgede çekilen görüntülerde, kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı belirtildi.

    Beyaz örtü altındaki alan, kameraya yansıdı.

    İsveç'ten tabloluk kar manzaraları ViDEO

    İsveç ten tabloluk kar manzaraları #1

    İsveç ten tabloluk kar manzaraları #2

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