İsveç'ten YPG'ye 10 milyon euro yardım

İsveç'ten YPG'ye 10 milyon euro yardım

Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü yetkilileriyle yaptığı görüşmede mali destek sözü verdi.

Eli kanlı terör örgütleri, Avrupa ülkelerinden destek görmeye devam ediyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Stockholm'de PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG/DSG'ye bağlı sözde özerk yönetimin yetkililerini ağırladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA DESTEĞİ

Görüşmeye Bedran Çiya Kurd ve Şiyar Ali katıldı. 2022 yılında "Suriye'nin kuzeydoğusu için" ayrılan fonun 10 milyon euro artırılacağı kaydedildi.

Sözde özerk yönetimin yetkilileri, "İsveç'in kendilerini geçmişte de ciddi şekilde desteklediğini, İsveç merkezli kurumların sahada çalıştığını" söyledi.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLSİN"

Terör örgütleriyle iş birliği yapan İsveç'in Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığından rahatsız oldu.

Ann Linde'nin, kabul ettiği terör örgütü yetkililerine "İsveç, Türkiye'ye askerlerini Suriye'den çekme çağrılarını yineledi." bilgisini verdiği kaydedildi.

BENZER GÖRÜŞME DAHA ÖNCE DE YAPILDI

Daha önce de İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletmişti.

Hultqvist, Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

HASEKE'DE "İRTİBAT OFİSİ"

YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor.

İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı.

YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.