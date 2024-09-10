İsviçre Alpleri'nde ilginç keşif İsviçre Alpleri'nde, 2 bin yıllık Antik Roma'ya ait bir askeri kamp keşfedildi. Bu keşif, bölgenin stratejik öneminin de bir kez daha ortaya koydu.

Haber Merkezi

İsviçre Alperi, şu sıralar yeni bir keşifle gündemde...

Alpler'de Antik Roma döneminden kaldığı belirlenen 2 bin yıllık askeri kamp bulunduğu duyuruldu.

2021 yılından itibaren bölgede çalışma yapan arkeologlar, özellikle Antik Roma'nın Suanetes kabilesiyle karşı karşıya geldiği savaş alanını incelemeye odaklandı ve keşif bu sayede ortaya çıkarıldı.

İsviçre'nin doğusundaki Graubünden Kantonu da yaptığı açıklamada kamp alanına dair bilgileri doğruladı.

"GÖZLEM KAMPI OLABİLİR"

LiDAR teknolojisi kullanarak bölgeyi detaylıca inceleyen ekip, kampın stratejik açıdan önemli bir konumda olduğunu belirledi. Kampın çevredeki vadileri gözlemlemeye olanak sağladığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, askeri kampın üç hendek ve bir duvarla güçlendirildiğini tespit etti. Basel Üniversitesi'nden öğrencilerin de katılımıyla yapılan kazılarda, sapanlarla fırlatılan kurşunlar ve ayakkabı çivileri bulundu.

Kurşunlar üzerinde Roma'nın Üçüncü Lejyonu'nun işareti yer alıyor. Bu lejyonun bilinen savaş alanı ile ilişkilendirildiği düşünülüyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER"

Graubünden Kantonu, yaptığı açıklamada, "Graubünden'de bir Roma askeri kampının keşfi, 'Roma İsviçre'sine' yönelik arkeolojik araştırmaların büyük sürprizler barındırmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.