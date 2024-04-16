İsviçre, Beypazarı maden suyunu yasakladı

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Merkezi Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan şirketin maden suyu için İsviçre'de yasaklama kararı alındı.

67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca'nın ürününde bor elementinin tespit edildiği iddiasıyla harekete geçildi.

Bu durumun, hamilelikte çocuk gelişimini ve doğurganlığı olumsuz etkilediği öne sürüldü.

"Aşırı yüksek bor içeriği saptandı"

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Denetimlerde Beypazarı marka maden suyunda aşırı yüksek bor içeriği saptandı." denildi.

Söz konusu birim, adı geçen maden suyunun tüketilmemesi yönünde potansiyel müşterilere tavsiyede bulundu.

Hangi ürün olduğu açıklandı

Avrupa ülkesinde alınan karar, 12 Aralık 2023 üretim, 14 Şubat 2025 son kullanma tarihli 0940.4 parti numaralı ürünü kapsıyor.

Denetimler sırasında "aşırı bordan" etkilendiği belirtilen ürünün "derhal piyasadan çekildiği" ifade edildi.

"Fetal gelişimi ve doğurganlığı etkiliyor"

Borun sağlığa etkisine dair yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bor elementi, kayalardan ve topraktan yıkanabiliyor. Bu yüzden maden suyunda da bulunuyor.



Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı olumsuz etkilediğinden endişe ediliyor. Uzun vadeli sağlık riskler göz ardı edilmemeli.