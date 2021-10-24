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    İsviçre’de 'aşı sertifikası' karşıtları sokağa döküldü

    Hükümetin korona aşısı sertifikası zorunluluğu kararını protesto etmek için binlerce İsviçreli Bern kentinde buluştu.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:22
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    İsviçre’de 'aşı sertifikası' karşıtları sokağa döküldü

    İsviçre’de hükümet, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamusal alanlara girebilmek için kişinin aşılı olup olmadığını beyan edeceği korona sertifikasının 13 Eylül itibarıyla uygulanması kararı almıştı.

    Hükümetin bu kararına karşı çıkan binlerce kişi, korona sertifikasını ve salgına karşı alınan önlemleri protesto etti.

    SLOGANLAR ATILDI

    Eylemciler, ülkenin farklı kentlerinden Bern kentine akın etti. Barışçıl bir şekilde gerçekleştirilen protestoda hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

    Protesto gösterisi sorunsuz bir şekilde sona erdi.

    İsviçre’de aşı sertifikası karşıtları sokağa döküldü #1

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