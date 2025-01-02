İsviçre'de burka yasaklandı

AA

2009 yılında yapılan bir referandumla minare inşası yasaklayan İsviçre, başörtüsü konusunu tekrar siyasi gündemine aldı.

İslam ve başörtüsü ile ilgili aldığı kararlar ve yasaklarla tartışmaların odağı olan İsviçre, tekrar Müslüman kadınların giyimine yönelik bir yasa tasarısını onayladı.

İsviçre'de hükümet, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatacak şekilde giyinenlere para cezası getirmeyi mümkün kılan tasarıyı, Ekim 2022'de Federal Parlamentoya sunmuştu.

BURKA YASAĞI KABUL EDİLDİ

İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için 7 Mart 2021'de halk oylaması yapılmıştı.

Burka yasağı, yüzde 51,2 oyla kabul edilmişti.

YASALAŞTI

İsviçre’de 1 Ocak 2025 itibariyle ülkede burka yasağı resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesine izin verilmeyecek.

İsviçre, bu yasayla Fransa, Belçika, Avusturya ve Danimarka gibi yüz kapatmayı yasaklayan Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu.