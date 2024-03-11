İsviçre’de kaybolan 6 kayakçının 5’inden kötü haber geldi

İsviçre Alpleri’nde dün kaybolan 21 ile 58 yaşları arasındaki 6 kayakçıyı arama çalışmaları sonuç verdi.
İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolan kayakçılardan 5’inin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıkçılardan beşinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yetkililer, kayıp kayakçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
İsviçre’nin Valais bölgesindeki Zermatt kasabasının hava kurtarma servisinin Direktörü Anjan Truffer, çok güçlü rüzgarın, yüksek çığ tehlikesinin ve sıfır görüş mesafesinin olduğu bölgede havadan arama kurtarmanın mümkün olmadığını söyledi.
Yüksek çığ tehlikesi ve sıfır görüş mesafesi arama çalışmalarını zorlaştırdı
Kayakçıların çığ altında kalmaktan ziyade kötü hava şartlarına yenik düşmüş olabileceğini belirten Truffer, “Çünkü çığ riski düşük olan Zermatt Arolla yolunda kayboldular.” dedi.
Gruptan son sinyalin gece kaydedildiğini aktaran Truffer, sinyalin sözlü olmadığını ancak kurtarma ekiplerine bulundukları yer hakkında bilgi verdiğini ifade etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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