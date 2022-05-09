Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırırken, yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsviçre’nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Önce sözlü hakaret, sonra da darbettiler

İHA'nın haberine göre; saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40’a yakın olduğu tahmin edilen PKK’lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti, daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı - VİDEO

1'i ağır 6 kişi yaralandı

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsviçre gazetesi PKK diyemedi

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.

İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.