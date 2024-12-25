İsviçreli genç kayakçının acı sonu

DHA
İsviçre Kayak Federasyonu, acı bir haberi duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sporcunun çığa kurban gittiği belirtildi.
2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA DA YARIŞTI
Federasyon dün yaptığı açıklamada, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında yarışan İsviçreli snowboardcu Sophie Hediger'in, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
"ŞOKE OLDUK"
Kayak Federasyonu Başkanı Walter Reusser açıklamasında, "Şoke olduk, ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz. Sophie'yi sevgiyle anacağız." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış