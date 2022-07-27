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    İtalya, 300 Afgan sığınmacı aldı

    İtalya, geçen ağustostan bu yana Pakistan'da bulunan 300 Afgan sığınmacıyı "insani koridor" programı kapsamında yasal yollardan ülkeye aldı.
    • 27.07.2022 - 20:41
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    İtalya, 300 Afgan sığınmacı aldı

    İtalyan hükümetinin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Katolik yardım derneği Sant'Egidio ile farklı sivil toplum kuruluşlarının Kasım 2021'de imzaladığı protokol doğrultusunda ülkesinden ayrılan 300 Afgan sığınmacı, insani koridor programıyla bugün Pakistan üzerinden başkent Roma'ya geldi.

    Sığınmacıların, İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı bölgelerinde ağırlanacağı belirtildi.

    Karşılama yapıldı

    Afgan sığınmacılar için Roma Fiumicino Havalimanı'nda bir karşılaşma merasimi düzenlendi.

    Burada konuşan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de İtalyan hükümeti olarak Afgan halkını, kadınlarını ve çocuklarını terk etmeme yönünde bir taahhütte bulunduğunu belirterek, Afganistan’daki insani durumun son derece ciddi olduğunu bildiklerini söyledi.

    Sereni, İtalyan sivil toplumunun iş birliği ile başlayan bu program çerçevesinde, İtalya'ya gelenleri ağırlamanın görevleri olduğunu ifade etti.

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    "Bugün sizin için yeni bir hikaye başlıyor"

    Katolik Yardım Derneği Sant'Egidio Derneği Başkanı Marco Impagliazzo da göçmenlere seslenerek, "Bugün sizin için yeni bir hikaye başlıyor. Sizin gibi başka gelenler de olacak." dedi.

    AA'nın haberine göre İtalya, önceki yıllarda yine BMMYK ile iş birliği içinde insani koridor programıyla yüzlerce Suriyeli sığınmacı da almıştı.

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