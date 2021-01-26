İtalya Başbakanı Conte, istifa ediyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salı günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı makamında ziyaret ederek istifasını sunacak.

İtalya'da hükümetin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülemedi.

KOALİSYONDAN ARADIĞI DESTEĞİ BULAMADI

Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı.





İSTİFASINI SUNACAK

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı ve başbakanın toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak istifasını sunacağı duyuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ERKEN SEÇİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün katıldığı bir televizyon programında, "Ya önümüzdeki günlerde Parlamento'da kalıcı bir şekilde çoğunluğu sağlarız ya da sandığa gitmenin daha doğru olacağını söyleyen ilk ben olurum" demişti.

Koalisyonu oluşturan partiler, istifa haberi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yeniden hükümet kurma görevi vermesi halinde Conte liderliğinde geniş tabanlı bir hükümete destek vereceklerini açıkladılar.





BAKANLAR İSTİFA ETMİŞTİ

İtalya'nın, Avrupa Birliği'nden (AB) koronavirüsün etkilerini hafifletmek için aldığı kurtarma fonunun kullanımına yönelik Başbakan Giuseppe Conte'yi son günlerde sert şekilde eleştiren ve hükümetten çekilmeyi gündeme getirmesiyle hükümet krizine yol açan Italia Viva (Iv) Partisi'nin lideri Matteo Renzi, Temsilciler Meclisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

Renzi, kabinede görev alan Tarım ve Orman Politikaları Bakanı Teresa Bellanova, Aile Bakanı Elena Bonetti ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan Scalfarotto’nun hükümetten çekildiklerine dair istifa mektuplarını başbakanlığa gönderdiğini açıklamıştı.

GÜVEN OYU ALMIŞTI

Yeniden güvenoyu önergesi veren Giuseppe Conte başbakanlığındaki hükümet, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin çekilmesi sonrası Parlamento’nun her iki kanadında da güvenoyu almıştı.