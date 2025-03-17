İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün Kralı 2. Abdullah bir araya geldi

AA

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret kapsamında İtalya'ya gitti.

Başkent Roma'da temaslarda bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakanlık Sarayı Chigi'de Başbakan Meloni ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede öncelikli olarak, insani ihtiyaçlar konusunda aciliyetin sürdüğü Gazze'deki insani durumun ele alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda iki lider, hem İtalya'nın 'Gazze için Gıda' girişimi hem de İtalya'nın, Savunma Bakanlığı helikopterleriyle katkıda bulunduğu Ürdün'ün havadan yardım girişimi çerçevesinde iki ülke arasında insani yardım alanındaki sağlam işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MELONİ'DEN ÜRDÜN'ÜN ORTA DOĞU'DAKİ BARIŞ VE DİYALOG ÇABALARINA DESTEK

Meloni'nin, Ürdün'ün Orta Doğu'daki barış ve diyalog çabalarındaki önemli rolüne tam desteğini yinelediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Görüşmede ayrıca Suriye'deki durum ele alınarak, şiddetin sona ermesi ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecinin gerekliliği vurgulandı. Bu bağlamda, ekonomik toparlanmanın, Suriyeli mültecilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ülkelerine dönüşüne olanak sağlamak açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.



Görüşmenin sonunda, ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğu vurgulanırken, iki lider uluslararası terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Akabe Süreci toplantısının, Batı Afrika bölgesine odaklanarak bu yıl içinde Roma'da düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Roma'da bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü.