AA

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Aşdod Limanı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM'E DİKKAT ÇEKTİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarıyla geçen yıl başlattıkları "Food For Gaza (Gazze için Gıda)" kampanyası çerçevesinde Gazze'ye yardım götüren gemilerle Aşdod Limanı'na gelen Tajani, yeni doğacak Filistin devletinin İsrail tarafından tanınması gerektiğinin ve iki devletli çözüm dışındaki hareketlerin yanlış olacağının altını çizdi.

Tajani, Gazze'de ateşkesin devam etmesinin önemine işaret etti.

'HAMAS'I ORTADAN KALDIRMA' AÇIKLAMASI

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise ülkesinin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e tehdit olmasını önlemek" şeklinde 3 hedefleri olduğunu ve hedeflerinden ödün vermeyeceklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri başka ülkelere gönderme teklifine atıfla "farklı fikirlere açık olmak gerektiğini" savunan Saar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında da suçlamalarda bulundu.