İtalya: Gazze'ye barış gücü göndermeye hazırız Dışişleri Bakanı Tajani, İtalyan askerlerini BM Barış Gücü olarak Gazze Şeridi'ne göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

AA

İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze için İtalya harekete geçti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'ye asker göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Tajani, Gazze’de barış misyonuna ihtiyaç duyulması halinde geçiş aşamasında kendi askerlerini Birleşmiş Milletler (BM) ile barış gücü olarak göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Tajani, Radio24'e verdiği demeçte, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız"

Lübnan'da 1000'den fazla İtalyan askerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Tajani, İsrail’in saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumla ilgili şöyle dedi:

Gazze'de bir barış misyonu gerekirse geçiş aşamasında askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız.

ABD'den talep gelmedi

Tajani, bu hususta ABD'den kendilerine Lübnan'daki misyonlarını genişletmeye yönelik bir talep gelmediğini vurguladı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenlemesi nedeniyle uluslararası gündemde yer tutan Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Tajani, gelecek pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacağını ifade etti.

Tajani, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için AB misyonu oluşturulmasını desteklediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)