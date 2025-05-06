AA & Ensonhaber
İtalya ile Tunus arasındaki Pantelleria Adası üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştiren İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Frecce Tricolori'ne ait 3 uçağın kaza yaptığı belirtildi.
Kazanın bir manevra sırasında uçakların arkalı önlü seyrederken birbirine temas ederek çarpması neticesinde yaşandığı aktarıldı.
ÖLEN OLMADI
Ayrıca uçaklardan birinin iniş sırasında pistten çıktığı, 2 pilotun yara almadan kurtulduğu, 1 pilotun da bacağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kazanın dinamiklerinin araştırıldığı belirtildi.
İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrotimi gösterilerini genellikle 10 uçakla icra ediyor.
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