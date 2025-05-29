İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismara uğrayan mağdur sayısı 115

AA

İtalya Katolik Kilisesi cinsel istismara uğrayanlara yönelik bir rapor yayınladı...

Bu konuya ilişkin ilk raporunu 2022 yılında yayımlayan İtalyan Piskoposlar Konferansı (CEI), üçüncü raporunu da dün kamuoyuna paylaştı.

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kuruluşu olan CEI, 2023-2024 döneminde kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısının 115 olduğunu bildirdi.

"115 KİŞİ İSTİSMAR MAĞDURU"

Raporda, "2023-2024 yıllarında, iddia edilen istismar mağdurları 64 erkek ve 51 kadın olmak üzere 115 kişiydi." ifadesi yer aldı.

44'Ü GÖREVLİ DİN ADAMI

İstismar hadiselerine karışan faillerden 67 kişiden 65'inin erkek olduğu aktarılan raporda, bunlardan 44'ünün de kilisede görevli din adamları olduğu kaydedildi.

MAĞDURLARIN YAŞ GRUBU

Raporda, istismar hadiselerinden en çok mağdur olan yaş grubunun yüzde 31,3 ile 10-14 yaş aralığı olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de istismar vakalarının sayısında artış olduğu ifade edildi.