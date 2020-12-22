Kentte yaşayan binlerce kişi, gıda bankasından yardım almak için sıraya girdi.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla, çoğu ülkede ücretsiz gıda yardımı başlatıldı.

Salgın kaynaklı ekonomik sıkıntılar ise kurulan bu gıda bankalarına olan talebi artırdı.

İTALYA'DA KUYRUKLAR UZUYOR

İtalya'nın en büyük ikinci şehri, moda ve finans merkezi olan Milano'da gerçekleştirilen dağıtımda, gıda kolisi alabilmek için oldukça uzun kuyruklar oluştu.

İhtiyaç sahibi binlerce kişi, saatlerce bu kuyruklarda bekledi.

İtalya Milano'da gıda yardımı kuyruğu