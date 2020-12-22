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    İtalya Milano'da gıda yardımı kuyruğu

    Kentte yaşayan binlerce kişi, gıda bankasından yardım almak için sıraya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 09:12
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    İtalya Milano'da gıda yardımı kuyruğu

    Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla, çoğu ülkede ücretsiz gıda yardımı başlatıldı.

    Salgın kaynaklı ekonomik sıkıntılar ise kurulan bu gıda bankalarına olan talebi artırdı.

    İTALYA'DA KUYRUKLAR UZUYOR

    İtalya'nın en büyük ikinci şehri, moda ve finans merkezi olan Milano'da gerçekleştirilen dağıtımda, gıda kolisi alabilmek için oldukça uzun kuyruklar oluştu.

    İhtiyaç sahibi binlerce kişi, saatlerce bu kuyruklarda bekledi.

    İtalya Milano'da gıda yardımı kuyruğu

    İtalya Milano da gıda yardımı kuyruğu #1

    İtalya Milano da gıda yardımı kuyruğu #2

    İtalya Milano da gıda yardımı kuyruğu #3

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