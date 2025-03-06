İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşma önemli bir fırsat

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İtalya Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun değerlendirmelerine yer verdi.

"ARAMIZDAKİ İLİŞKİLER HIZLA İLERLİYOR"

Paylaşımda Crosetto'nun, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanan ortaklık anlaşması hakkındaki düşünceleri yer aldı.

Açıklamada, Crosetto, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğine dikkati çekti.

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"ANLAŞMADAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Crosetto, "İnsansız teknolojiler alanındaki uzmanlıklarından yararlanmak üzere savunma sanayinin önde gelen iki kuruluşu Leonardo ve Baykar arasında bugün imzalanan anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Bu ortaklığın uluslararası işbirliği açısından önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Crosetto, ortak girişimin İtalya'nın operasyonel ve teknolojik kapasitesini güçlendirmek ve küresel güvenlik ile teknolojik ilerlemeye katkı sağlamak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Roma'da bugün insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza atmıştı.