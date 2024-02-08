İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını sürdürecek Temsilciler Meclisi'ndeki oylama 218 oy ile kabul edildi. Silah yardımının yıl sonuna kadar sürmesi kararlaştırıldı.

AA

İtalya, Ukrayna'ya silah yardımına devam etmeye karar verdi.

Ülkedeki parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, yardımın bu yıl da devam etmesini öngören kanun hükmünde kararnameyi onayladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun 24 Ocak'ta onayladığı Ukrayna'ya silah yardımı kararnamesi, bugün alt kanat; Temsilciler Meclisi'nde görüşüldü.

Ukrayna'ya silah yardımı devam edecek

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılan 260 vekilden, 42'sinin "hayır" oyuna karşılık 218 "Evet" oyuyla Ukrayna'ya silah yardımının süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatılması onaylandı.

Kiev için 8. paket

Böylece parlamentonun her iki kanadından da onay alan kararname yasalaşmış oldu.

Bu kararname, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımlarını düzenleyen 8. paket oldu.

"Umarım bu yardımlar devam eder"

Savunma Bakanı Guido Crosetto, ocak ayında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum.



Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder.

Cephanelik ve askeri destek malzemesi

İtalya, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı sırada görevde olan Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)