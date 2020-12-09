İtalya ve Almanya'dan, AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye yorumu

İtalya Başbakanı Conte, Ankara ile gerilimi körüklememeleri gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel ise "Nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda Türkiye ile ilişkileri masaya yatıracak.

AB'ye çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birliğe üye ülkelerden Ankara'ya ayrımcılık yapmamasını istemiş, "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." diye konuşmuştu.

CONTE YAPTIRIMLAR KONUSUNDA TEMKİNLİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki toplantı öncesi Parlamento'yu bilgilendirdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere işaret eden Conte, "Ankara ile ilişkileri ve gelecekle ilgili perspektifleri değerlendireceğiz." dedi.

'TANSİYONU YÜKSELTECEK DİNAMİKLERİ TETİKLEMEYELİM' ÇAĞRISI

Avrupa Birliği'nin "inandırıcı" biçimde konuşması gerektiğini savunan Conte, "Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

"AVRUPA'NIN ÇIKARINA DEĞİL"

İtalyan Başbakan, pozitif gündemi teşvik etmek için fırsat penceresinin açık tutulması gerektiğini dile getirerek, yaptırımlar konusundaki çekincelerini şu sözlerle açıkladı:

"Gerilimi körüklemek Avrupa'nın çıkarına değil, üstelik NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı."

MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye ile ilgili bir açıklama da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçesinin görüşmelerinde Brüksel-Ankara ilişkilerini değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'de yaşananların "Kıbrıs'ı zor durumda bıraktığını" iddia eden Merkel, Türkiye ile ilişkilerin seyri konusunda bir karara varacaklarını ifade etti.

"NASIL İLERLEYECEĞİMİZE DAİR KARAR ALACAĞIZ"

Merkel, "Ne yazık ki dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun bir diyalog sürecine girme önerimiz arzu ettiğim düzeyde kabul görmedi. Doğu Akdeniz’deki faaliyetler devam ediyor. Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız." diye konuştu.

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