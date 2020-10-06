İtalya’da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi

İtalyan bilim adamları, Napoli'nin doğusunda yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında öldüğü ortaya çıkan 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücreleri keşfetti.

İtalyan bilim adamları, Napoli'nin doğusunda şaşırtan bir keşif gerçekleştirdi.

Araştırmanın, M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında küle gömülen Herculaneum'da yapıldığı kaydedildi.

KAFATASININ İÇİNDE PARILDAYAN CAM

Bilim adamlarından oluşan ekip, ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerinin keşfedildiğini açıkladı.

Araştırmayı yürüten Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, iskeletin yakınında çalışırken "kafatasının içinde parıldayan cam gibi bir şey" gördüğünü ifade etti.

BOZULMADAN KORUNDU

Bu yılın başlarında Petrone ve meslektaşları, bu parlak malzemenin, ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek, bozulmadan korunan sağlam beyin hücreleri olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.