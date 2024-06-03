İtalya'da 46 nüfuslu köyde 30 kişi seçim için adaylığını koydu İtalya seçimlere hazırlanırken 46 kişilik nüfusa sahip Ingria köyünde 30 adayın seçimler için aday olması gündeme geldi. Adaylar arasında rakip anne ve oğul da bulunuyor.

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İtalya'nın Torino kenti yakınlarında bulunan ve ülkenin en küçük köylerinden biri olan Ingria'da, 46 kişi yaşıyor.

42 yaşındaki Igor De Santis, 2009'dan beri belediyeyi yönetiyor ve belediye başkanlığı yarışında muhalefet meclis üyesi 70 yaşındaki Renato Poletto'nun rekabetini bekliyordu.

Milano'da ikamet eden ve Ingria'da ikinci bir evi olan Stefano Venuti'nin adaylığını koymasıyla durum daha da karmaşık bir hal aldı.

46 kişinin yaşadığı köyde 30 aday çıktı: Annesi de karşı tarafta

De Santis, "Bunu beklemiyorduk" dedi. Ardından Poletto'nun De Santis'in annesi Milena Crosasso'nun desteğini aldığını ve 8-9 Haziran'da yapılacak yeni konsey seçiminde dokuz kadın ve bir erkekten oluşan listenin bir parçası olarak onu meclis üyeliğine aday gösterdiğini açıklamasıyla yarış tamamen altüst oldu.

Yaklaşık 30 kişi, şu anda seçimin çeşitli pozisyonları için yarışıyor. Bu sayı, köy nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.

The Guardian'ın haberine göre De Santis, "Annemden bana katılmasını istedim ama Poletto'nun listesinin çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu gördükten sonra onlarla gitmeye karar verdi. Hepsi köy için gerçekten çok çalışmış gönüllüler" dedi.

Crosasso, rekabetin aile uyumunu etkilemeyeceğini söyledi ve "Hem oğlum hem de ben toplum için en iyisini istiyoruz ve bu, aile bağlarını zayıflatmadan kadınların bakış açılarına ses vermek için bir fırsat." dedi.

"İnanılmaz bir artış oldu ve bunu yönetmek zorundayız"

İtalya'nın Soana Vadisi'nde yer alan Ingria, nüfusun azalması, hizmetlerin yetersizliği ve kış aylarında karla mücadele gibi diğer dağ köyleriyle benzer sorunlar yaşıyor.

İtalya'nın "en güzel" köyleri arasında gösterildiği 2022 yılından bu yana, turizmdeki artışla da başa çıkmak zorunda kaldı.

De Santis, "İnanılmaz bir artış oldu ve bunu yönetmek zorundayız. Çok az sakin var ama çok sayıda ikinci ev var. Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak." dedi.