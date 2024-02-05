İtalya'da çete üyeleri, para dağıtan aracı soydu Yolu kapatan çete üyeleri, para taşıyan araçtan hırsızlık yaptı. Soygun öncesinde ve sonrasında yaşananlar görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İtalya'nın Sassari kentinde seyir halindeki para yüklü araç, çete üyelerinin saldırısına uğradı.

Para taşıyan zırhlı araç, saldırganların hedefi oldu. Aracın önünü kesen elleri silahlı çete mensupları, görevlilerden teslim olmalarını istedi.

Para yüklü aracı soydular

Saldırganlar, soydukları aracı ateşe verdi. Güvenlik güçleri, ihbar üzerine bölgeye geldi.

Soygun sırasında yere saçılan paralar ve kullanılamaz hale gelen araçlar kameralara yansıdı.

25 yılda 150 milyon euro çalındı

İtalyan basını, son 25 yılda meydana gelen benzeri saldırılarda 150 milyon euronun çalındığı bilgisini paylaştı.

Bu soygunun, son birkaç ay içindeki ikinci vaka olduğu belirtilerek Avrupa ülkesinde endişelerin arttığı ifade edildi.

Saldırının perde arkası

Dört çete üyesinin ve üç şoförün yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının perde arkasına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: