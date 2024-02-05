İtalya'nın Sassari kentinde seyir halindeki para yüklü araç, çete üyelerinin saldırısına uğradı.
Para taşıyan zırhlı araç, saldırganların hedefi oldu. Aracın önünü kesen elleri silahlı çete mensupları, görevlilerden teslim olmalarını istedi.
Para yüklü aracı soydular
Saldırganlar, soydukları aracı ateşe verdi. Güvenlik güçleri, ihbar üzerine bölgeye geldi.
Soygun sırasında yere saçılan paralar ve kullanılamaz hale gelen araçlar kameralara yansıdı.
25 yılda 150 milyon euro çalındı
İtalyan basını, son 25 yılda meydana gelen benzeri saldırılarda 150 milyon euronun çalındığı bilgisini paylaştı.
Bu soygunun, son birkaç ay içindeki ikinci vaka olduğu belirtilerek Avrupa ülkesinde endişelerin arttığı ifade edildi.
Saldırının perde arkası
Dört çete üyesinin ve üç şoförün yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının perde arkasına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
En az 8 haydut, yolu zincirle kapattı ve çivileri asfalta saçtı. Kamuflajlı iki adam, ellerinde silahlarla ilerleyerek sürücüyü dışarı çıkardı ve aracı ateşe verdi.
Zırhlı araçlardan birinden nakit para dolu bazı kasaları aldılar.
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