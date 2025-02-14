İtalya'da Etna Yanardağı'ndaki lav akışı sürüyor

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İtalya'da Etna Yanardağı günlerdir lav ve kül püskürtmeye devam ediyor...

Lavlar, buz ve karla buluştu. Ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

DEPREMLERİ TETİKLEDİ

Yanardağın faaliyetleri nedeniyle bölgede büyüklüğü 3,7'i bulan depremler de meydana geliyor.

AVRUPA'NIN EN AKTİF YANARDAĞI

Etna, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı.

Yanardağın yüksekliği 3 bin 330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor.

EN UZUN SÜREDİR KAYITLARI TUTULAN YANARDAĞ

Etna'nın patlamaları en uzun süre kayıt altında olan yanardağ olduğu tahmin ediliyor.

Patlamaların ilk olarak milattan 425 yıl önce kaydedilmeye başlandığı belirtiliyor.

İTALYA'DA ÜÇ AKTİF YANARDAĞ VAR

Sicilya adasındaki Etna, İtalya'daki üç aktif yanardağdan biri.

Sicilya açıklarındaki Stromboli Adası'nda Stromboli Yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor.