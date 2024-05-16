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İtalya'da ünlü olan Şef Rubio, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirmiş ve Filistin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Rubio, bu desteğinin ardından Siyonist bir grubun saldırısına uğradı.

Evinin önünde bekleyen 6 kişilik bir grup, Rubio'ya saldırıp aracının camlarını kırdı.

Darp edilen Rubio olayın ardından görüntüler paylaştı.

"Bunlar Siyonist mafyanın uşakları"

Rubio yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Altı tanesi evimin önünde bekledi ve beni katletmek için kapının tellerini kesti. Beni öldüresiye dövdüler, beş kişiydiler. Bunlar Siyonist mafyanın uşakları. Herkes sorumlu.



Beni katledebilirsiniz ama ben yine de teslim olmayacağım.