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    İtalya'da görünmez heykel 150 bin liraya alıcı buldu

    İtalya'da görünmez heykel 150 bin liraya alıcı buldu

    İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun "Io sono" (Benim) adlı görünmeyen eseri, açık arttırmada 15 bin Euro'ya (yaklaşık 155 bin TL) alıcı buldu.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 23:49
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 00:00
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    İtalyan heykeltraş Salvatore Garau’nun “Io sono” (Benim) adlı görünmeyen eseri Milano'da bulunan Art-Rite müzayede evinde 6 bin Euro fiyatla açık arttırmaya çıkarıldı.

    15 BİN EURO'YA SATILDI

    Sanatseverlerden biri açık artırmada, materyalsiz eser için 15 bin Euro (yaklaşık 155 bin TL) ödedi. Alıcıya, maddi olmayan eser ile ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesi verildi.

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    "MÜZAYEDE REDDEDİLEMEZ BİR GERÇEĞE TANIKLIK ETTİ"

    Garau eserinin satışı hakkında yaptığı açıklamada, "Müzayede reddedilemez bir gerçeğe tanıklık etti. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir ve Heisenberg’in belirsizlik ilkesine göre boşluğumuzu boşaltıp geriye hiçbir şey kalmasa bile hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu nedenle yoğunlaşan ve kısacası içimizde parçacıklara dönüşen enerjiye sahiptir” dedi.

    Garau, görünmez eserini daha önce, Milano’daki Scala Meydanı’nında düzenlenen sergisi dahilinde bir beyaz çerçeve içerisinde sergilemişti.

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