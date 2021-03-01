Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 1 haftada 6 kez faaliyete geçen Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller için bölge halkı seferberlik başlattı.

Avrupa'nın en büyük ve İtalya'nın Sicilya Adası’nda yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti.

Etna’nın püskürttüğü küller ise çevredeki kasaba ve şehirde yaşayan halkın yaşam koşullarını olumsuz etkiledi.

SEFERBERLİK BAŞLADI

Bölge sakinleri kendi çabalarıyla yanardağın püskürttüğü külleri temizlemek için seferberlik başlattı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yönetilen Etna Gözlemevi'nde çalışan volkanologlar, faaliyetin ne kadar süreceğini bilmenin imkansız olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK PATLAMA 1992 YILINDA OLDU

Geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçen ve püskürtmelere başlayan Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

İtalya’da halk Etna’nın püskürttüğü külleri temizliyor ViDEO