İtalya'da hasta öldürmekle suçlanan doktor gözaltına alındı

Yatakları boşaltmak için hastalara yüksek dozda anestezi uygulayarak ölümlerine sebep olduğu öne sürülen doktor hakkında, soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da, ilginç bir olay yaşandı.

Carlo Mosca isimli doktor, pandeminin zirve yaptığı dönemde yatakları boşaltmak için en az iki hastayı öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

AŞIRI DOZ ANESTEZİ UYGULADI

47 yaşındaki doktor, hakkında hazırlanan iddianamede Mart 2020'de Lombardiya bölgesindeki bir hastanede tedavi gören Natale Bassi (61) ve Angelo Paletti'yi (80) aşırı dozda anestezi vererek öldürmekle itham edildi.

İddianameye göre, doktor kurbanlarına acilde korona hastaları entübe edilirken kullanılan Süksinilkolin ve Propofol gibi anestezik materyalleri tatbik etti. Ancak kurbanlar entübe edilmediğinden, Mosca'nın bu anestezik materyalleri kullanması için bir neden yoktu.

HEMŞİRELERİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Hemşireler arasındaki WhatsApp mesajlaşmalarında, 'deli' diye niteledikleri Mosca'nın, başhekimi olduğu acil serviste yatak boşaltmak için hastaları öldürdüğüne dair şüphelerini dile getirdikleri belirtildi.

Hemşirelerin birbirlerine attıkları mesajlarda şunlar yer aldı:

"Senden de entübe etmedeği halde uyuşturucuları vermeni istedi mi?", "O yatakları boşaltmak istiyor diye hastaları öldürecek değilim.", "Bu, delilik."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mosca'nın cinayetlerini örtbas etmek için hastaların tıbbi kayıtlarını değiştirdiği iddiaları üzerinden başka 3 hastanın daha ölümlerinin polis tarafından soruşturulduğu aktarıldı.

HEMŞİRELERDEN YALAN İFADE İSTEDİ

Mosca hakkında Nisan 2020'de yapılan anonim bir şikayetin ardından WhatsApp mesajlarına el koyan savcılara göre, mesajlar doktorun hemşireleri kendisiyle iş birliğine zorlama girişimlerini de gözler önüne serdi.

Soruşturulduğunu öğrendiğinde Mosca'nın hemşirelerden hikayenin uygun bir versiyonu üzerinde hemfikir kalmalarını istediği, bu kapsamda onları yalan beyan etmeye teşvik ettiği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mantua'daki evinde ev hapsine alınan Mosca, hakkındaki suçlamaları 'temelsiz' diyerek reddetti.