İtalya’da hidroelektrik santralindeki patlamada ölü sayısı 7’ye yükseldi
İHA

İtalya’da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Cesetler 40 metre derinlikten çıkarıldı

Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.

Daha öncede patlama yaşanmıştı

Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)