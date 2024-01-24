İtalya'da ilginç olay! Erkek olmak için ameliyata giren transın hamile olduğu ortaya çıktı... Cinsiyet değiştirme süreci işleyen Marco isimli kişinin, rahmini aldırma işlemi öncesinde 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bebeği doğurmaya hazırlanan Marco, biyolojik anne olsa da doğum sonrası baba olarak kaydedilecek.

ensonhaber.com

İtalya’da ilginç bir olay yaşandı.

Ülkede erkek olmak için mastektomi ameliyatı geçiren transın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Marco isimli kişi, göğüsleri alındıktan sonra cinsiyet değiştirme sürecinin bir ileri boyutuna geçti.

Hamileliği ortaya çıkmadan göğüslerini aldırdı

Roma’da bir hastanede doktorlar tarafından hamileliği fark edilmeden önce Marco'nun, rahminin alınması için histerektomi ameliyatı geçirmek üzere olduğunu söyledi.

Marco'nun bugüne kadar geçirdiği işlemlerden fetüsün etkilenip etkilenmediği konusunda endişeler de arttı.

Cinsiyet terapisi uzmanı Giulia Senfonte şu cümleleri kullandı;

Hamilelik fark edildiğinde yapılacak ilk şey, hormon tedavisini derhal askıya almaktır. Tedavinin hemen durdurulmaması durumunda, özellikle bebeğin organlarının gelişimi için önemli bir dönem olan hamileliğin ilk üç ayında bunun sonuçları olabilir. Bu konu hakkında soyut terimlerle konuşmak zor ama her şey kişinin aldığı testesteron dozajının ne zaman durdurulacağına bağlı.

Kalp krizi ve felç olasılığını artırabileceği endişesi

Doktorlar ayrıca bu durumun, vücudunda kıllanma ve sakal uzatma yeteneği gibi erkeksi fiziksel özellikler sergilemeye başlayan Marco üzerindeki etkisinden de endişe duyduklarını belirtti.

Doktorlar, kişinin vücudunda bulunan yüksek düzeydeki hem erkek hem de kadın hormonlarının kardiyolojik risk oluşturabileceği, kalp krizi ve felç olasılığını artırabileceği endişesini de dile getirdi.

90 günden sonra kürtaj yasak

Şu sıralar Marco’nun artık hamileliğini sürdürmesi ve bebeği doğurması beklenirken, İtalyan yasalarına göre 90 günden sonra kürtaja, yalnızca hamileliğin annenin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atması veya fetüste ciddi sorunlar olması durumunda izin çıkıyor.

Bebeğin babası olarak kaydedilecek

Bir diğer yandan Marco, bebeğin biyolojik annesi olacak ancak yasal olarak babası kaydedilecek.

Vakayı ilk kez ortaya çıkaran doktor şu cümleleri kullandı;