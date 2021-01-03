İtalya'da korona kaynaklı can kaybı 75 bini geçti

Avrupa'da koronavirüs salgınında can kayıplarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.

CAN KAYBI 75 BİNİ AŞTI

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 olurken, iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.