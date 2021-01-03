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- İtalya'da korona kaynaklı can kaybı 75 bini geçti
İtalya'da korona kaynaklı can kaybı 75 bini geçti
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.
- AA
- 03.01.2021 - 21:25
Avrupa'da koronavirüs salgınında can kayıplarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye korona tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.
CAN KAYBI 75 BİNİ AŞTI
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 olurken, iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.